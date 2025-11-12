FREIE WÄHLER stellen ihre Landesliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf

Die FREIEN WÄHLER Sachsen-Anhalt haben am vergangenen Samstag, 08.11.2025 in Naumburg (Saale) auf ihrem Landesparteitag die Landesliste für die Landtagswahl 2026 gewählt. Mit André Weber (Listenplatz 1, Harzkreis), Rebecca Resch (Listenplatz 2, Burgenlandkreis) und Kay Gericke (Listenplatz 3, Jerichower Land) ziehen die FREIEN WÄHLER Sachsen-Anhalt mit einem Spitzentrio in die kommende Landtagswahl. Auf den weiteren Listenplätzen folgenden Dr. Maik Mattheis (Listenplatz 4, Wittenberg), Falko Kadzimirsz (Listenplatz 5, Halle/ Saale), Ronny Schneider (Listenplatz 6, Anhalt-Bitterfeld), Isabell Schulze (Listenplatz 7, Burgenlandkreis), Jerome Querfurth (Listenplatz 8, Harzkreis), Maximilian Kullack (Listenplatz 9, Halle/ Saale) und Danny Becker (Listenplatz 10, Harzkreis).

„Unsere gewählten Kandidatinnen und Kandidaten stehen für die Vielfalt der Mitgliederbasis der FREIEN WÄHLER: jung und älter, aus unterschiedlichen Regionen Sachsen-Anhalts und mit einem vielfältigen beruflichen Hintergrund. Wir wollen einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung bei unseren Kandidaten abbilden“, betonte die Landesvorsitzende Andrea Menke zum Abschluss der Landesmitgliederversammlung. Die FREIEN WÄHLER streben nach dem guten Abschneiden bei der Landtagswahl 2021 (3,1%) und den deutlichen Zugewinnen bei der Kommunalwahl 2024 nunmehr den Sprung in den Landtag an.

„Die kommende Landtagswahl wird eine Schicksalswahl für Sachsen-Anhalt. Als FREIE WÄHLER werden wir mit voller Kraft nicht nur für den Einzug in den Landtag kämpfen, sondern für einen echten Politikwechsel werben, der Themen statt Ideologie in den Mittelpunkt stellt“, machte Spitzenkandidat André Weber in seiner Rede deutlich. Und weiter: „Ein riesiger Schuldenberg, finanziell kaum mehr handlungsfähige Kommunen, massive Unterrichtsausfälle, eine deutlich angeschlagene Wirtschaft sowie eine vollkommen unzureichende Digitalisierung sind das Resultat nach 20 Jahren CDU/SPD – Dauerkoalition. Es wird Zeit für frischen Wind und neue Ideen für Sachsen-Anhalt.“

In den kommenden Wochen werden die FREIEN WÄHLER ihre Direktkandidaten in den Wahlkreisen wählen und ihr Wahlprogramm erarbeiten, welches auf dem nächsten Landesparteitag im März 2026 verabschiedet wird.