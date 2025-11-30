Gemütlicher Weihnachtsmarkt in Halle-Trotha: Ziegengegacker statt Gänsegeschnatter

Am heutigen Sonntag, dem 30. November 2025, geht der kleine, aber liebevoll gestaltete Mini-Weihnachtsmarkt im Atelier kunstrichtungtrotha in der Saalestraße in Halle (Saale) in seinen zweiten Tag – und lockt erneut mit viel Charme, Kunsthandwerk und einer ganz besonderen tierischen Überraschung. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr

Wie jedes Jahr präsentieren hallesche Künstlerinnen und Künstler eine breite Auswahl handgefertigter Produkte: von Bildern, Postkarten und Schmuck über Keramik und Gehäkeltes bis hin zu Kerzen, Kindersachen von „Dreierlei“ und kunstvollen Weihnachtsgestecken. Der Markt gilt längst als Geheimtipp für alle, die fernab des Innenstadttrubels ein stimmungsvolles Adventserlebnis suchen.

Auch kulinarisch wird einiges geboten. Besucherinnen und Besucher können sich auf frisch gebackenen Kuchen, Soljanka, Grünkohl, Waffeln, Falafel sowie wärmende Getränke wie Met, Holunderpusch, Bio-Glühwein oder Birnen- und Quittensaft freuen.

Für besondere Heiterkeit sorgt in diesem Jahr die Gänsemagd – jedoch ohne ihre üblichen Gänse. Aufgrund der aktuellen Vogelgrippe sind stattdessen zwei Ziegen zu Gast, die mit fröhlichem „Gegacker“ schnell die Herzen der Gäste gewinnen. Ein ungewohnter, aber liebenswerter Ersatz, der dem Markt seine eigene humorvolle Note verleiht.

Das Programm bietet zusätzlich kulturelle Höhepunkte:

– 11:30 Uhr: „Die Weihnachtssuppe“ – ein Puppenspiel mit Frau Meier (mit Eintritt)

– Posaunenklänge um die Mittagszeit, gefolgt von stimmungsvollem Chorgesang

– 15:00 Uhr: „Sören Hören“ – Livemusik