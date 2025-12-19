Großes Logistikzentrum mit über 50.000m² Fläche wird in Kabelsketal gebaut

Panattoni realisiert für die L.I.T. AG ein maßgeschneidertes Logistikzentrum in Kabelsketal zwischen Leipzig und Halle (Saale). Auf einem rund 103.500 Quadratmeter großen Grundstück entsteht bis August 2026 ein moderner Standort des international tätigen Logistikdienstleisters mit insgesamt etwa 50.600 Quadratmetern Nutzfläche. Das Projekt gilt als wichtiger Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und unterstreicht deren Bedeutung als Logistik- und Automotive-Hub in Mitteldeutschland.



Das Build-to-suit-Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Schkeuditzer Kreuz, zur A14 sowie zum Flughafen Leipzig/Halle. Für die L.I.T. Gruppe stellt der Neubau einen zentralen Baustein der langfristigen Standortstrategie dar. Mit dem Standort in Kabelsketal soll die Präsenz in Mitteldeutschland gestärkt und Raum für weiteres nachhaltiges Wachstum geschaffen werden. Die Immobilie ist darauf ausgelegt, verschiedene bestehende und neue Geschäftsfelder an einem Ort zu bündeln und Kunden mit modernen logistischen Dienstleistungen zu bedienen.



Die Bauarbeiten haben bereits im November 2025 begonnen. Geplant sind knapp 43.000 Quadratmeter Logistikfläche, ergänzt um rund 2.500 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen sowie etwa 4.000 Quadratmeter Mezzaninflächen mit flexibel nutzbaren Einheiten. Die Immobilie wird in einer vollständigen WGK-3-Ausführung errichtet und verfügt über spezielle Bereiche für Seitenentladungen. Damit erfüllt sie insbesondere die hohen technischen Anforderungen der Automotive-Branche und bietet zugleich vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.

Herausforderungen bei der Entwicklung des Areals



Die Entwicklung des Grundstücks war mit mehreren Herausforderungen verbunden. Eine quer verlaufende Ferngasleitung sowie die Anbauverbotszone der Bundesautobahn machten Anpassungen im Layout erforderlich. Zusätzlich wurden im Zuge archäologischer Untersuchungen durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Funde aus der Spätsteinzeit und der Bronzezeit dokumentiert. Diese wurden in enger Abstimmung mit allen Beteiligten gesichert und fachgerecht verwahrt.



Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Verkehrsinfrastruktur. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kabelsketal und der Landesstraßenbaubehörde wurde ein Knotenpunkt ausgebaut und mit einer neuen Lichtsignalanlage versehen. Diese Maßnahmen verbessern nicht nur die Erreichbarkeit des neuen Logistikzentrums, sondern kommen dem gesamten Gewerbegebiet zugute.

Nachhaltigkeit als zentraler Bestandteil



Das Logistikzentrum wird nach dem Panattoni Green Building Konzept umgesetzt. Vorgesehen sind eine fossilfreie Beheizung mittels Wärmepumpen, die Nutzung von Regenwasser sowie eine umfassende E-Ladeinfrastruktur. Die Dachflächen werden vollständig mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die eine Leistung von bis zu vier Megawatt erreichen können. Ergänzend dazu sind ökologische Ausgleichsmaßnahmen wie eine Wildblumenwiese, ein Naturteich, Nistkästen und Bienenstöcke geplant, um zusätzliche Lebensräume zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.



Mit dem Neubau in Kabelsketal entsteht somit eine Logistikimmobilie, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, hohe technische Standards und ökologische Verantwortung miteinander verbindet. Für die L.I.T. AG und die Region markiert das Projekt einen weiteren Schritt hin zu einer zukunftsfähigen Logistikentwicklung in Mitteldeutschland.