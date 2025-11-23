Grüne Sachsen-Anhalt stellen Landesliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf

Auf dem Landesparteitag in Wittenberg haben die Grünen Sachsen-Anhalt ihre Landesliste für die Landtagswahl am 6. September 2026 beschlossen. Mit großer Mehrheit wurde Susan Sziborra-Seidlitz als Spitzenkandidatin gewählt. Die 48-jährige Sziborra-Seidlitz ist Landtagsabgeordnete und Co-Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt. Mit ihrer Wahl auf Listenplatz 1 erhielt sie rund 83,5 % Zustimmung der Delegierten – ein deutliches Votum für den Wahlkampfauftakt.

Sziborra-Seidlitz legte in ihrer Bewerbungsrede einen Fokus auf Alltagsprobleme im Land, die von der derzeitigen Landesregierung nicht tatkräftig genug angegangen werden: „Wer Populisten besiegen will, muss Probleme lösen. Fragen, die die Menschen wirklich bewegen: Wie komme ich von meinem Dorf noch zum Arzt – und wie lange gibt es die Praxis überhaupt noch? Bleibt die Schule vor Ort? Wird mein Kind gut betreut? Und kann ich mir Miete und Essen eigentlich noch leisten?“

Die Landesliste verbindet erfahrene Landtagsabgeordnete mit engagierten neuen Gesichtern – ein Zeichen dafür, dass die Partei sowohl Kontinuität als auch Erneuerung will:

Landesliste zur Landtagswahl 2026 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt:

* 1: Susan Sziborra-Seidlitz (KV Harz; 84 %)

* 2: Olaf Meister (KV Magdeburg; 98 %)

* 3: Madeleine Linke (KV Magdeburg; 92 %)

* 4: Mamad Mohamad (KV Halle (Saale); 81 %)

* 5: Leonie Bronkalla (KV Dessau-Roßlau; 49 %)

* 6: Wolfgang Aldag (KV Halle (Saale); 57 %)

* 7: Beatrice Lindhorst (KV Wittenberg; 50 %)

* 8: Dennis Helmich (KV Halle (Saale); 51 %)

* 9: Miriam Zeller (KV Altmark; 71 %)

* 10: Sandra Sinner (KV Magdeburg; 70 %)

* 11: Friederike Larek (KV Jerichower Land; 95 %)

* 12: Jascha Rihm (KV Halle (Saale); 66 %)

* 13: Darlin Höckendorff (KV Jerichower Land; 93 %)

* 14: Sascha Greiner (KV Anhalt-Bitterfeld; 71 %)

* 15: Lena Zehne (KV Halle (Saale); 99 %)

* 16: Martin Schäfer (KV Wittenberg; 53 %)

* 17: Susanne Otto (KV Saalekreis; 89 %)

* 18: Lennox Schrickel (KV Harz; 53 %)

* 19: Sandra Lüder (KV Wittenberg; 82 %)

* 20: Marlyn Waga (Salzland; 63 %)

Mit der Aufstellung der Landesliste ist der formale Startschuss für die Wahlkampfphase gegeben. In den kommenden Monaten wird die Partei regionale Touren, thematische Kampagnen und intensive Mobilisierungsarbeit starten. Der Fokus liegt dabei auf konkreten Lösungen für die Alltagsthemen der Menschen: gute Pflege, moderne Bildung, klimafreundliche Mobilität, eine starke Demokratie und lebenswerte Regionen.