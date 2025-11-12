Lebensgefahr in Wettin-Löbejün für Mieter: Unbekannte lösen sämtliche Schrauben vom Balkon

Ein Hauseigentümer informierte am Dienstagabend die Polizei, dass bisher unbekannte Täter bereits am Montag an einem Balkon, welcher zu einer vermieteten Wohnung gehört sämtliche Schrauben demontiert haben. Dadurch wurde die Tragfähigkeit des Balkons stark beeinträchtigt und wurde bis auf weiteres gesperrt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

