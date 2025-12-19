Letztes Adventswochenende in Halle (Saale)
20.12.2025
- ab 11 Uhr bis in den Abend: Diemitzer Weihnachtsmarkt in der Berliner Straße
- 11-18 Uhr: Winterzauber Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz am Neustadt Centrum, mit Fabmobil Mitmach-Werkstatt mit 3D-Drucker und Lasercutter in Kooperation mit Smart City Halle
- 13-19 Uhr: HFC-Weihnachtsmarkt im Leuna-Chemie-Stadion
- 13-18 Uhr: Advents-Straßenbahn in Halle fährt – Mitfahrt kostenlos, Fahrpreis: ein Weihnachtslied
- 16 Uhr: Weihnachtskonzert mit den Wiener Sängerknaben in der Händelhalle
- 16 Uhr: Felsenweihnacht bei Turbine Halle
- 18 Uhr: Adventskonzert in der Oper Halle
- 19 Uhr: Benefizkonzert mit Bienstich auf dem Domplatz
- 22 Uhr: “Driving home for Christmas” – Palette Weihnachtsfeier
21.12.2025
- 10-19 Uhr: Wichtel-Ausstellung in der neuen Residenz hat letztmalig geöffnet
- ab 11 Uhr bis in den Abend: Diemitzer Weihnachtsmarkt in der Berliner Straße
- 11 Uhr: Gemeinsam kochen im VALLY Guttmann Nachbarschaftsraum, Georg – Cantor – Straße 7
- Ab 14 Uhr: Advent im Stadtmuseum
- 14.30 Uhr: Adventskonzert mit dem Frauenchor cantus laetitiae Lochau – St. Nicolaus Kirche Büschdorf
- 16 Uhr: Carillon-Sonntag vom Roten Turm
- 16 Uhr: Konzert im Advent mit dem A-capella-Chor in der Ulrichskirche
- 17 Uhr: Irische Weihnacht in der Petruskirche
