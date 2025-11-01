Lichterfest, Flohmarkt, Modellbahnausstellung: das Wochenende in Halle (Saale)
1. November 2025:
- 9 Uhr: Trödelmarkt in der Messe
- 10 Uhr: Lichterfest auf dem Marktplatz
- 10-17 Uhr: Modellbahnausstellung beim EMC in der Unstrutstraße
- 10 Uhr: Wissenschaftsmarkt zum Silbersalzfestival im Kulturkaufhaus am Markt
- 13-17 Uhr: Gedenkstätte Roter Ochse hat geöffnet
- 17.30 Uhr: Halloweenparty bei den Halleschen Behindertenwerkstätten im Blumenauweg mit “Mordparcours”
- 18 Uhr: Lampionumzug vom Hauptbahnhof zum Markt
- 19 Uhr: Lasershow zum Lichterfest auf dem Markt
- 20 Uhr: Ü30-Single-Party im Aurum Club / Waldkater
- 23 Uhr: Klub Drushba “Waka Waka” -2010er Party
2. November 2025:
- 9 Uhr: Trödelmarkt und Kindersachen-Börse auf der Messe
- 10.15 Uhr: Passendorfer Kirche Ausstellungseröffnung “Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben”
- 11 Uhr: Lichterfest auf dem Marktplatz
- 11 Uhr: Exkursion ins Reich der Pilze im Umweltzentrum Franzigmark
- 13-17 Uhr: Gedenkstätte Roter Ochse hat geöffnet
- 14-17 Uhr: armenischer Spielnachmittag im Stadtmuseum
- 14 Uhr: Halloween-Kinderdisco in der Tanzbar Palette
- 15 Uhr: 1. Hallescher Seniorenball im Steintor Varieté
- 16.15 Uhr: Museumspredigt in der Moritzburg
- 17.30 Uhr: Lichterskulptur auf dem Marktplatz zum Lichterfest, anschließend Höhenfeuerwerk
Neueste Kommentare