Du bist Halle

Sven Schulze bleibt CDU-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt und bemängeln zu wenig Rückhalt durch die Bundesregierung

von · 29. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert