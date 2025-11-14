Wochenende in Halle (Saale)
Samstag, 15.11.2025
- 9-13 Uhr: Teddybärkrankenhaus in der Magdeburger Straße hat geöffnet
- 10-12.30 Uhr: Tag der offenen Tür an der IGS Am Steintor
- 10-18 Uhr: Tag der halleschen Stadtgeschichte im Stadtarchiv
- 10-18 Uhr: Modellbahnausstellung in der “Pusteblume” in Halle-Neustadt
- 18 Uhr: Vorschießen mit PyroRob auf dem Sportplatz der TSG Wörmlitz
- 19.30 Uhr: Laurentiuskirche Kammerchor vocHALes mit Werken von Schütz, Bach, Loewe, Hammerschmidt, Eckel, Eydam, Leontjewa u.a.
- 19.30 Uhr: Volksbühne Kaulenberg Premiere von „Julius Cäsar überall“
- 20 Uhr: Volkspark Gestört aber Geil
- 21 Uhr: Capitol One O One – Depeche Mode & 80er Party
- 22 Uhr: Tanzbar Palette Tanz um die Waffel
Sonntag, 16.11.2025
- 11.30 Uhr: Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Gertraudenfriedhof
- 15 Uhr: Stadtmuseum „Der Sängerkrieg der Heidehasen – Märchen und Singspiel für 11 Hasen“ mit Figurenspielerin Julia Raab. Das Theaterstück erzählt ein Märchen vom einfachen Hasen, der nach Großem strebt. Es ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene.
- 16 Uhr: gemeinsame Gedenkfeier an die Verstorbenen der Stadt in der Moritzkirche
