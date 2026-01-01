13.45 Uhr kam sie auf die Welt: Pauline ist das Neujahrsbaby am Elisabeth-Krankenhaus in Halle

Die Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) freut sich über das erste im Jahr 2026 geborene Kind. Die kleine Pauline kam um 13:45 Uhr zur Welt, wiegt 2840 g und ist 48 cm groß. Im Jahr 2025 wurden im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara insgesamt 1623 Kinder geboren, davon 27 Zwillinge.

Der Rückgang der Geburtenzahlen prägt seit einigen Jahren die Geburtenentwicklung in Deutschland. Auch in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Geburten in den vergangenen zehn Jahren um rund 30 Prozent zurückgegangen, in einzelnen Bundesländern sogar noch stärker.

Chefarzt Dr. med. Sven Seeger blickt auf eine lange und erfolgreiche Tradition der Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) zurück. „Die aktuellen Entwicklungen eröffnen hierbei neue Chancen – insbesondere für werdende Familien. Die räumlichen Gegebenheiten in unserer Geburtsklinik, aber insbesondere auch die Zahl von Pflegenden, Hebammen, Ärztinnen und Ärzte wurde entgegen dem Trend weiter ausgebaut. Somit ist mehr Freiraum für Individualität, persönliche Betreuung und intensive Umsorgung. Gerade in der Geburtshilfe sind die Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen werdender Eltern, aber auch unsere eigenen Ansprüche, wie wir Schwangere und deren Kinder betreuen möchten, hoch. Aspekte wie Bonding, Unterbringung in Familienzimmern oder eine individuelle Stillanleitung können heute deutlich besser umgesetzt werden als noch vor zehn Jahren.“

Foto: Elfie Hünert, Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara