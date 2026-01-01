Du bist Halle

13.45 Uhr kam sie auf die Welt: Pauline ist das Neujahrsbaby am Elisabeth-Krankenhaus in Halle

von · 1. Januar 2026

  1. Conny Hildebrandt sagt:
    1. Januar 2026 um 15:25 Uhr

    Herzlichen Glückwunsch. Baby Nr. 1 in 2026. Wieviel Babys sind den 2025 im EK geboren?

