18. Hallescher Kunstpreis an Dagmar Varady verliehen

Der 18. Hallesche Kunstpreis wurde am Freitag, 7. November 2025, 19 Uhr, im Literaturhaus an die hallesche Konzept- und Medienkünstlerin Dagmar Varady verliehen.

Zudem ist die Ausstellung „Einunddreißig“ als Personalausstellung der Kunstpreisträgerin 2025 ist bis 14. Dezember im Literaturhaus zu sehen.

Der Kunstpreis wird seit 2008 vom Halleschen Kunstverein ausgelobt. Die Preisträger erhalten mit dem Preis eine Kunstpreis-Plastik, die der Bildhauer und Burg-Lehrer Bernd Göbel entworfen hat. Die Stiftung der Saalesparkasse unterstützt die Preisvergabe seit 2016 mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro.