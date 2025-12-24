24 Weihnachtsbabys in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr

Am Heiligabend 2024 wurden laut Meldung der Standesämter 24 Kinderlebend geboren, davon 14 Jungs und 10 Mädchen. Im Vergleich zum Jahres- (34 Babys) und zum Monatsdurchschnitt (30 Babys) kamen an diesem Tag deutlich weniger Kinder auf die Welt, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Der 1. Weihnachtsfeiertag war mit 13 Neugeborenen der Tag mit den wenigsten Geburten des Jahres 2024. Fast 5 Mal so viele Geburten (60) wurden am 27.08.2024, dem geburtenfreudigsten Tag, beurkundet.

In Sachsen-Anhalt erblickten 2024 zwischen Heiligabend und Silvester insgesamt 211 Babys das Licht der Welt. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gab es insgesamt 40 Neugeborene. An Silvester wurden 25 Geburten gezählt.

Der September war mit 1 129 Kindern der geburtenstärkste Monat, 2 Monate später im November wurden die wenigsten Geburten mit 896 Kindern gezählt. Unter dem monatlichen Durchschnittswert von 1 044 Geburten lag auch der Dezember mit insgesamt 920 Neugeborenen.

Insgesamt wurden 2024 in Sachsen-Anhalt 12 526 Kinder lebend geboren. Das waren 1 024 Babys bzw. 7,6 % weniger als im Jahr 2023 (13 550).