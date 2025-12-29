25,7 Millionen Euro: so viel lässt sich Halle den Betrieb der Feuerwehr kosten – Investitionen von 4,1 Millionen Euro im neuen Jahr geplant

Der Betrieb der Feuerwehr in Halle (Saale) wird im kommenden Jahr rund 25,7 Millionen Euro kosten. Diese Summe ist im Haushaltsplan der Stadt für den laufenden Betrieb der Feuerwehren vorgesehen. Der Stadtrat hat den entsprechenden Haushalt bereits beschlossen.

Den größten Anteil der Ausgaben machen die Personalkosten aus. Allein 22,9 Millionen Euro sind für die Bezahlung der Berufsfeuerwehrleute eingeplant. Damit wird deutlich, dass der Brandschutz in der Saalestadt vor allem ein personalintensiver Aufgabenbereich ist.

Zusätzlich plant die Stadt Investitionen in Höhe von 4,1 Millionen Euro, diese Summe kommt auf die 25,7 Millionen Euro obendrauf. Das Geld soll unter anderem in neue Einsatzfahrzeuge fließen sowie in die Sanierung und Migration der Leitstelle. Ziel ist es, die technische Ausstattung der Feuerwehr auf einem modernen und leistungsfähigen Stand zu halten.

Auch für Bauprojekte sind erste Mittel im Haushalt verankert. Für den geplanten Neubau der Gerätehäuser in Diemitz und Nietleben wurden jeweils 150.000 Euro beziehungsweise 350.000 Euro eingestellt. Diese Summen dienen jedoch lediglich der Vorbereitung erster Maßnahmen. Die Hauptkosten werden erst in den kommenden Jahren anfallen: Für das Gerätehaus in Nietleben rechnet die Stadt mit Gesamtkosten von rund 6,3 Millionen Euro, für Diemitz mit etwa 5,6 Millionen Euro.