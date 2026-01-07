258 Sammelstellen in Halle: Stadtwerke beginnen Montag mit der Entsorgung der Weihnachtsbäume

Die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, beginnt am Montag, 12. Januar 2026, mit der kostenfreien Entsorgung ausgedienter Weihnachtsbäume. Bis Freitag, 6. Februar 2026, stehen dafür stadtweit wieder 258 Sammelstellen bereit. Die genauen Standorte sind in der Stadtwerke-App „Mein HALLE Zuhause“ sowie online im Entsorgungsatlas der HWS auf der Themenkarte Weihnachtsbaum-Sammelplätze hinterlegt.

Die Weihnachtsbäume werden von der HWS nach einem Tourenplan eingesammelt. Dafür sollen sie vollständig abgeschmückt und frei von Lametta, Haken und sonstigem Baumschmuck bereitliegen, damit die Bäume ordnungsgemäß kompostiert werden können. Die bekannten Sammelplätze bleiben ohne gesonderte Beschilderung. Neu eingerichtete Standorte werden vorübergehend gekennzeichnet.

Alternativ nimmt die HWS ausgediente Weihnachtsbäume auch auf ihren Wertstoffmärkten an: Äußere Hordorfer Straße 12, Schieferstraße 2 oder Äußere Radeweller Straße 15. Sie öffnen montags bis freitags 6.00 bis 20.30 Uhr sowie samstags von 7.00 bis 12.00 Uhr. Künstliche Tannenbäume können dort ebenfalls abgegeben