Polizeirazzia in Halle (Saale): 440 Kilogramm Pyrotechnik sowie Drogen und Schusswaffe sichergestellt

Kriminalbeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) vollstreckten am Dienstag den 23.12.2025 einen durch das Amtsgericht Halle erlassenen Durchsuchungsbeschluss gegen einen Beschuldigten im Alter von 63-Jahren. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Wohnung im Bereich des Stadtgebietes Halle (Saale) und ein Kleingartengrundstück im Bereich Bitterfeld/Roitzsch durchsucht. Während der Durchsuchung konnten circa 440 kg Pyrotechnik der Klassen F3 und F4, circa 109 Gramm Cannabis und eine erlaubnispflichtige Schusswaffe und dazugehörige Munition aufgefunden und beschlagnahmt/sichergestellt werden.

Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen, welche derzeitig andauern. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Polizeirevier Halle (Saale) durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt unterstützt.