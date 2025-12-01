Du bist Halle

Änderungen zum Fahrplanwechsel bei Abellio: ab 14.12. stündlich Halle-Kassel, zusätzlicher Halt in Bad Sulza, teilweise Verlängerung bis Eisenach

von · 1. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert