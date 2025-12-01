Änderungen zum Fahrplanwechsel bei Abellio: ab 14.12. stündlich Halle-Kassel, zusätzlicher Halt in Bad Sulza, teilweise Verlängerung bis Eisenach

Der europaweite Fahrplanwechsel im Bahnverkehr am Sonntag, dem 14. Dezember, bringt größere Veränderungen für die Fahrgäste in Mitteldeutschland mit sich. Davon betroffen sind auch die von Abellio betriebenen Linien im Saale-Thüringen-Südharz-Netz. Die wichtigsten Änderungen für die Fahrgäste sind:

· Das Regionalbahnangebot zwischen Leipzig Hbf und Naumburg wird in das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz integriert und zukünftig als Linie S 6 durch DB Regio betrieben. Daher verkehrt die Regionalbahnlinie RB 20 ab dem 14.12. nur noch zwischen Naumburg und Eisenach über Weimar, Erfurt und Gotha. Reisende von und nach Leipzig müssen zukünftig in Naumburg Hbf umsteigen. Dort besteht Anschluss bei einer Umsteigezeit von 10 bzw. 13 Minuten.

· Die Regionalexpress-Linie RE 15 Leipzig – Naumburg – Jena – Saalfeld fährt zu veränderten Abfahrtszeiten von etwa zehn Minuten. Dadurch ergeben sich in Saalfeld kürzere Anschlüsse nach Nürnberg und in Naumburg ein Anschluss an die RE 16 in der Relation Jena – Halle. In Leipzig bestehen dann unter anderem neue Anschlüsse mit der von der DB Regio betriebenen Linie RE 10 in/aus Richtung Cottbus. Außerdem wird die Linie nachmittags zwischen Jena und Saalfeld auf einen Stunden-Takt verdichtet.

· Die Regionalexpress-Linie RE 16 Halle – Naumburg – Erfurt hält zukünftig stündlich in Bad Sulza. Darüber hinaus werden zwei Zugpaare täglich über Erfurt hinaus nach Eisenach verlängert, am Wochenende sind es sogar vier.

· Bei der Regionalbahnlinie RB 25 Halle – Naumburg – Jena – Saalfeld entfällt die Standzeit in Naumburg, wodurch sich die Fahrtzeit um ca. zehn Minuten verkürzt.

· Die bisher zwischen Halle (Saale) und Leinefelde verkehrende Regionalexpress-Linie RE 8 wird bis Kassel-Wilhelmshöhe verlängert. Dadurch verkehren auf der gesamten Strecke zwischen Halle und Kassel nun täglich stündlich Züge. Auf dieser Strecke werden auch mehr Züge in Doppeltraktion, also mit zwei aneinandergekoppelten Fahrzeugen, fahren. Dadurch wird die Kapazität auf der stark nachgefragten Verbindung erweitert.

Umfangreiche Bauarbeiten führen 2026 zu starken Einschränkungen

Die Freude über die Verbesserungen im Fahrplan im kommenden Jahr wird allerdings durch umfangreiche Bauarbeiten und die dadurch bedingten Einschränkungen im Bahnverkehr getrübt. Besonders betroffen ist die Verbindung Halle – Kassel, da die Strecke generalsaniert wird. So wird der Abschnitt zwischen Sangerhausen und Leinefelde vom 16. Januar bis zum 12. März gesperrt. Ab Ende Juli wird die Strecke ab Halle in mehreren Bauabschnitten gesperrt: erst bis Berga-Kelbra, ab Ende August dann bis Nordhausen und ab Anfang Oktober bis Leinefelde. Diese Sperrung dauert voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten an.

Auch im südlichen Bereich des Netzes kommt es von Mitte März bis Anfang Juli 2026 wegen umfangreicher Baumaßnahmen zu Einschränkungen. Betroffen sind die Streckenabschnitte zwischen Naumburg und Jena bzw. Großheringen sowie verstärkt ab Mai auch zwischen Merseburg und Naumburg.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46. Fahrgäste können sich auch in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten informieren.