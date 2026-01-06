Anstieg um 4,39 Prozent: Halle (Saale) veröffentlicht neuen Mietspiegel 2026 bis 2027 und Online-Rechner

Die Stadt Halle (Saale) hat einen neuen Mietspiegel veröffentlicht, der für die Jahre 2026 bis einschließlich 2027 gültig ist und vom Stadtrat beschlossen wurde. Die Fortschreibung war rechtlich nötig, ebenso wie die Anpassung an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes. Im Ergebnis haben sich die Basiswerte des Mietspiegels um 4,39 Prozent erhöht. Der neue Mietspiegel Halle (Saale) 2026 – 2027 wurde am 1. Januar 2026 auf der Internetseite der Stadt unter www.mietspiegel.halle.de veröffentlicht. Dort stehen die Mietspiegelbroschüre, der Online-Mietspiegelrechner sowie der Methodenbericht zur Verfügung.

Der Online-Mietspiegelrechner ermöglicht eine unkomplizierte Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine Wohnung. Dazu müssen Angaben zur Wohnungsgröße, zum Baualter, zu verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und dem Modernisierungsstand eingegeben werden. Denn diese Merkmale sowie die Wohnlage haben in Halle (Saale) besonderen Einfluss auf die Miethöhe.

Die Wohnlage wird in vier Wohnlagenstufen A, B, C und D unterschieden. Mit dem Online-Rechner wird die eingegebene Adresse automatisch einer Wohnlagenstufe zugeordnet. Die Wohnlage kann aber auch über die Wohnlagenkarte oder das Adressverzeichnis ermittelt werden, die ebenfalls auf der Internetseite verfügbar sind.

Mieterinnen und Mieter, die keinen Zugang zum Internet haben, können ein gedrucktes Exemplar des Mietspiegels Halle (Saale) 2026 – 2027 an den Pforten im Ratshof, Marktplatz 1 sowie im Verwaltungsstandort Scheibe A in der Neustädter Passage 18 kostenfrei erhalten.