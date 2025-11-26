Du bist Halle

Anzahl der Studenten in Sachsen-Anhalt steigt um 6,8% – Willingmann: „Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind hochattraktiv“

von · 26. November 2025

  1. PaulusHallenser sagt:
    26. November 2025 um 14:44 Uhr

    „Auch für unser Bundesland ist dieser Zuwachs eine weitere Chance, Fachkräfte in Sachsen-Anhalt auszubilden und hier zu halten. Das stärkt Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.“

    Das typische Willingmann-Geschwafel.

    Vor einiger Zeit gab es mal eine Artikelreihe in der MZ über das Studieren in LSA. Ein Artikel befasste sich unter anderem mit der „Bleibequote“ nach Studienabschluss. Die Zahlen waren ernüchternd. Die Masse der Absolventen verlässt LSA nach erfolgreichem Abschluss wieder. Die Studierenden empfinden insgesamt die Studienbedingungen als gut bis sehr gut, den weiteren beruflichen Lebensweg verfolgen diese aber lieber in anderen Regionen und Ländern. Die Konsequenz, dass man später dort arbeitet, wo man auch studiert hat, existiert quasi nicht, auch wenn Willingmann Gegenteiliges behauptet.

