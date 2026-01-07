Du bist Halle

Auffahrunfall in der Merseburger Straße, Fußgänger in Nietleben und Radler in der Geiststraße von abbiegenden Autos angefahren und verletzt

von · 7. Januar 2026

