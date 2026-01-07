Auffahrunfall in der Merseburger Straße, Fußgänger in Nietleben und Radler in der Geiststraße von abbiegenden Autos angefahren und verletzt

Am Mittwochmittag hat sich in der Geiststraße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer wollte am Harz in die Geistraße abbiegen und hat dabei den vorfahrtsberechtigten Radler erfasst. Dieser kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ebenfalls am Mittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Heidestraße, Nietlebener Straße ein Verkehrsunfall. Hier wurde ein Fußgänger von einem abbiegenden Auto erfasst. Auch er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 05:30 Uhr ereignete sich im Bereich Merseburger Straße in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen beachtete ein Fahrzeugführer beim Befahren der Straße nicht die an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt haltenden beteiligten PKW. Durch das Unfallgeschehen wurde eine am Unfall beteiligte Personen leicht verletzt. An den beteiligten PKW entstanden jeweilig Sachschäden. Ein am Unfall beteiligter PKW musste durch einen hinzugezogenen Bergedienst aus dem Unfallbereich geborgen werden. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern. Es kam zu kurzzeitigen Behinderungen des Fahrzeugverkehrs.