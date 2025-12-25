Auseinandersetzung mit bis zu 20 Beteiligten im Turm, Mann stürzt Treppe hinunter

Am Mittwochmorgen kam es gegen 04.45 Uhr in einem Club am Friedemann-Bach-Platz zu einer Auseinandersetzung, an der bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein 42-Jähriger erhielt einen Schlag ins Gesicht. Ein 46-Jähriger stürzte eine Treppe herunter. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Vor Ort wurden erste polizeiliche Ermittlungen zum Geschehen und zu möglichen Tatverdächtigen eingeleitet.

Artikel Teilen: