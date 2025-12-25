Du bist Halle

Auseinandersetzung mit bis zu 20 Beteiligten im Turm, Mann stürzt Treppe hinunter

von · 25. Dezember 2025

  1. Detlef sagt:
    25. Dezember 2025 um 11:28 Uhr

    Wie der Herr Oberbürgermeister stolz in seiner Weihnachtsansprache
    gesagt hat, das Halle sich auf einen guten Weg befindet.
    Liest man ja jeden Tag.

