Ausgediente Weihnachtsbäume in Halle werden ab 12. Januar entsorgt

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Und bei manchem Hallenser fliegt der Weihnachtsbaum schon raus. Dafür gibt es auch diesmal wieder in Halle (Saale) zahlreiche Sammelstellen, an denen die ausgedienten Christbäume abgelegt werden können.

Die Bäume müssen vollkommen abgeschmückt sein, um deren ordnungsgemäße Kompostierung zu gewährleisten. Vom 12. Januar bis zum 6. Februar 2026 werden die Weihnachtsbäume durch die stadtwerkeigene Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) entsorgt.

Auf www.halle.de sind alle Sammelplätze für die Stadt Halle (Saale) veröffentlicht. Darüber hinaus besteht selbstverständlich die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume an den drei Wertstoffmärkten der HWS zu entsorgen oder zerkleinert über die Biotonne einer Kompostierung zuzuführen.

Die Weihnachtsbaumentsorgung findet vom 12. Januar bis zum 6. Februar 2026 an folgenden Sammelplätzen statt: Weihnachtsbaumsammelplätze