Auto kracht auf der A14 bei Gröbers auf einen Sattelzug, Beifahrerin verletzt

Ein PKW befuhr Samstag kurz vor 23.00 Uhr die BAB 14 in Richtung Schwerin im rechten Fahrstreifen und fuhr auf den Anhänger eines Sattelzuges auf. Die Beifahrerin in dem PKW wurde leichtverletzt, an Auto und Anhänger des Sattelzuges entstand Sachschaden.



