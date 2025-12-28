Autofahrer in der LuWu fährt beim Rückwärtsfahren zwei Fußgänger an und flüchtet

Am Samstag, 14.10 Uhr, kam es in der Ludwig-Wucherer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zunächst in Richtung Bernburger Straße und setzte kurz nach der Einmündung Goethestraße sein Fahrzeug zurück. Zur gleichen Zeit überquerten zwei Fußgänger die Ludwig-Wucherer-Straße.

Infolge des Rückwärtsfahrens kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und den beiden Personen. Beide Fußgänger wurden verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mehrere Zeugen konnten den Unfall beobachten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter 0345 224 2000 zu melden.