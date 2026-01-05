Autofahrer in Halle-Neustadt ohne Führerschein aber unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Am 05.01.2025 wurde gegen 01:30 Uhr der 21-jährige Fahrzeugführer eines Pkws in der nördlichen Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten bei dem jungen Mann Anzeichen des Betäubungsmittelkonsums wahrgenommen werden. Ein Drogenvortest verlief positiv.

Ergänzend konnte bei ihm ein Gegenstand mit Anhaftungen von Betäubungsmittelresten aufgefunden werden. Weiterhin ist der 21-Jährige nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.