Bauen in Sachsen-Anhalt wird immer teurer: Preisanstieg im November um 3,6 Prozent

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude stiegen in Sachsen-Anhalt im November 2025 um 3,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat auf einen Indexstand von 140,4 (Basis 2021 = 100), wie das Statistische Landesamt mitteilt. Mit einem Plus um 0,6 % verteuerte sich der Bau von Wohngebäuden im Vergleich zum August 2025 deutlich.

Für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden erhöhten sich die Preise im November 2025 um 2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum August 2025 gab es einen Anstieg um 0,6 % auf einen Indexstand von 134,1. Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten verzeichneten mit 10,7 % die höchste Steigerung zum November 2024. Weitere Preistreiber waren Zimmer- und Holzarbeiten (+7,0 %) sowie Erdarbeiten (+4,3 %) und Entwässerungskanalarbeiten (+4,2 %). Stahlarbeiten zeigten zum November 2024 einen leichten Anstieg um 0,5 %, allerdings verzeichneten sie zum Vorquartal einen Preisrückgang um 1,3 %.

Ausbauarbeiten an Wohngebäuden waren im Jahresvergleich um 4,5 % teurer.

Zum August 2025 gab es einen Anstieg um 0,7 % auf einen Indexstand von 145,3. Den höchsten Preisanstieg verzeichneten Blitzschutz-, Überspannungsschutz-, Erdungsanlagen (+12,7 %) zum Vorjahr. Auch für Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen stiegen die Preise um 8,2 % zum August 2024. Die Preise von Beschlagarbeiten stagnierten zum Vorjahr (+0,0 %), während es bei Parkett- und Holzpflasterarbeiten (-1,0 %) und Aufzugsanlagen, Fahrtreppen, Fahrsteige, Förderanlagen (-0,6 %) einen Preisrückgang zum Vorjahr gab.

Den stärksten Anstieg zum November 2025 gab es in der Hauptgruppe Schönheitsreparaturen in einer Wohnung mit 5,9 %. Maßgebend waren hier Tapezierarbeiten (+9,4 %). Im Quartalsvergleich zeigte sich in der Hauptgruppen Instandhaltung von Wohngebäuden ohne Schönheitsreparaturen mit 0,8 % die größte Preissteigerung.

Im Jahresdurchschnitt waren die Baupreise für konventionelle Wohngebäude um 3,4 % teurer als 2024. Ausbauarbeiten stiegen im Jahresdurchschnitt mit 4,4 % deutlicher als Rohbauarbeiten (+2,0 %).