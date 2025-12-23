Beats, Glühwein und guter Zweck: Super Flu verwandelt den Uniplatz in eine Open-Air-Party

Wenn sich die Weihnachtszeit nähert, kehrt auch eine liebgewonnene Tradition nach Halle (Saale) zurück: das international erfolgreiche DJ-Duo Super Flu spielt dort, wo alles begann. Am Montagabend sorgten Felix Thielemann und Mathias Schwarz erneut für elektronische Klänge in ihrer Heimatstadt – diesmal auf dem Universitätsplatz.

Unter dem Titel „Super Flüwein“ wurde der Uniplatz zur winterlichen Ravefläche. Eigentlich sollte die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren vor der Oper stattfinden. Doch weil dort in diesem Jahr ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut ist, zog das Duo kurzerhand um. Ein Verlust war das keineswegs: Der Uniplatz bot deutlich mehr Raum für tanzfreudige Besucherinnen und Besucher und füllte sich schnell mit einer ausgelassenen Menge.

Neben treibenden Beats und festlicher Stimmung stand auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Vor Ort wurden Glühwein und Punsch ausgeschenkt, deren Einnahmen vollständig gespendet werden. Mit dem Erlös möchte Super Flu erneut ein gemeinnütziges Projekt in der Saalestadt unterstützen.