Bei Auseinandersetzung in der Geschwister-Scholl-Straße wurde am Sonntag auch das Ordnungsamt angegriffen – 27 Einsätze wegen Lärm im vergangen Jahr, Politik fordert Konsequenzen

von · 7. Januar 2026

5 Antworten

  1. Nachdenken sagt:
    7. Januar 2026 um 08:09 Uhr

    Wer war zuerst da? VFL Halle 1896! Die Anwohner wussten auf was sie sich einlassen! Wer zieht auch freiwillig direkt neben ein Fußballstadion?

    Antworten
  2. Biletti sagt:
    7. Januar 2026 um 08:16 Uhr

    Stimmt so nicht !
    Der Sportplatz gehört dem Verein !

    Antworten
  3. Emmi sagt:
    7. Januar 2026 um 08:23 Uhr

    „seit längerer Zeit nächtliche Ruhestörungen und Lärmbelästigungen“
    Kommt einem bekannt vor von anderen Plätzen.
    Das Ordnungsamt sollte doch dann vorbeugend schon vor Ort sein. Auf dem Marktplatz steht der Bus ja auch immer rum.

    Antworten
  4. Recht & Ordnung sagt:
    7. Januar 2026 um 08:41 Uhr

    Da kann man Herrn Wels nur zustimmen und es ist erfreulich, zu sehen, dass mein Kampf gegen diese nächtlichen Eskapaden endlich Früchte trägt. 👍

    Antworten
  5. MS sagt:
    7. Januar 2026 um 09:15 Uhr

    Was der Wels immer so fordert…. kann der sich nicht mal zu irgendeinem Vorkommnis ruhig verhalten? Woher sollen denn die zusätzlichen Kräfte des Ordnungsamtes kommen? Was ist mit anderen Ecken in der Stadt, wo die Bewohner schon nicht mal mehr das OA oder die Polizei wegen sowas wie Ruhestörung rufen, weil die eh nicht kommen oder erst nach 60 Minuten? Frag mal in Neustadt, in der Silberhöhe, in der Südstadt ….. Ich bin mir auch sicher, dass Herr Wels den Pachtvertrag genau gelesen hat, sich juristischen Rat geholt hat, inwieweit die Stadt in den bestehenden Vertrag eingreifen kann?

    Antworten

