Bei Auseinandersetzung in der Geschwister-Scholl-Straße wurde am Sonntag auch das Ordnungsamt angegriffen – 27 Einsätze wegen Lärm im vergangen Jahr, Politik fordert Konsequenzen

Nach einer Auseinandersetzung in der Geschwister-Scholl-Straße in Halle (Saale) am frühen Sonntagmorgen werden nun weitere Details bekannt. Zunächst hatte die Polizei nur wenige Informationen veröffentlicht, inzwischen liegt jedoch ein genaueres Bild der Ereignisse vor.

Wie Polizeisprecher Alexander Hüls mitteilte, sei die Polizei durch das Ordnungsamt über ein Körperverletzungsdelikt informiert worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf rund 20 Personen. Im Rahmen der Befragungen stellte sich heraus, dass ein Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen worden sein soll. Zudem sei es durch einen weiteren Unbekannten zu einem Flaschenwurf gekommen, bei dem eine zweite männliche Person verletzt worden sei. Beide Betroffenen verzichteten auf medizinische Hilfe.

Nach Angaben von Stadtsprecher Drago Bock wurden im Zuge des Einsatzes auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen. Diese blieben jedoch unverletzt. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Beschwerden aus der Nachbarschaft ein: Anwohner beklagen seit längerer Zeit nächtliche Ruhestörungen und Lärmbelästigungen.

Als Ausgangspunkt der Probleme gilt das Vereinsheim des VfL Halle 96, das regelmäßig für private Feierlichkeiten vermietet wird. Laut Bock habe die Stadt hierzu bereits Gespräche mit dem Verein geführt. Allein im vergangenen Jahr seien an diesem Ort 27 Einsätze des Ordnungsamtes wegen Ruhestörung erforderlich gewesen.

Inzwischen hat sich auch die Kommunalpolitik eingeschaltet. „Dass Polizei und Ordnungsamt hier inzwischen regelmäßig ausrücken müssen, zeigt klar: Freiwillige Einsicht reicht offenkundig nicht aus. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben ein Recht auf Nachtruhe und Sicherheit“, erklärte Andreas Wels, Fraktionschef von Hauptsache Halle.

Bereits in der Vergangenheit sei wiederholt auf die Zustände hingewiesen worden, betont Wels. Insbesondere an Wochenenden komme es regelmäßig zu lauten Feiern bis in die frühen Morgenstunden, was für die Anwohnerschaft eine erhebliche Belastung darstelle. Da sich der betreffende Sportplatz im Eigentum der Stadt Halle (Saale) befinde, liege die Verantwortung eindeutig bei der Kommune.

„Es reicht nicht, immer wieder nur zu reagieren. Wir erwarten, dass das Ordnungsamt konsequent durchgreift, bekannte Problemzeiten stärker kontrolliert und Ruhestörungen dauerhaft unterbindet“, so Wels weiter. Aus Sicht seiner Fraktion seien regelmäßige Kontrollen, klare Auflagen für die Nutzung des Geländes sowie spürbare Konsequenzen bei Verstößen notwendig.

Ziel müsse es sein, die Situation nachhaltig zu entschärfen – im Interesse der Anwohner, der öffentlichen Ordnung und eines respektvollen Miteinanders. „Wer feiern will, darf das nicht auf Kosten der Nachtruhe anderer tun. Hier erwarten wir endlich entschlossenes Handeln seitens der Stadt“, so Wels abschließend.