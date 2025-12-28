Beleidigung in Kiosk am Riebeckplatz

Am Samstag, 13.20 Uhr, wurden Polizeibeamte zum Riebeckplatz gerufen, nachdem ein Mann angab, dort beleidigt worden zu sein. Vor Ort konnten Beamte mit dem Anzeigenden sprechen, der einen namentlich bekannten Tatverdächtigen benannte, der sich fußläufig vom Ereignisort entfernte. Der Mann wurde kurze Zeit später kontrolliert. Er zeigte sich während der Maßnahme unkooperativ.

Nach Angaben des Geschädigten kam es zuvor in einem Kiosk am Riebeckplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf er mehrfach beleidigt worden sei. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zur Verhinderung weiterer Störungen erhielt der Tatverdächtige einen Platzverweis für den Riebeckplatz für die Dauer von zwölf Stunden.