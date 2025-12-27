Du bist Halle

Betrunkene Autofahrer in Neustadt und der Rosengartensiedlung gestoppt

von · 27. Dezember 2025

  1. Die Ölv 11 sagt:
    27. Dezember 2025 um 13:19 Uhr

    Echt gut, daß die Polizei solche Kunden aus dem Verkehr zieht.
    Das zeigt, wie wichtig die Anwesenheit der Polizei 24 / 7 auf unseren Straßen ist.
    Völlig krank und rücksichtslos von den Autofahren, die sich besoffen hinters Steuer setzen, Schaden anrichten und noch abhauen. Ganz zu schweigen, daß auch Unbeteiligte eventuell über den Haufen gekarrt werden können.
    Fleppe für ein paar Jahre weg und fertig.

