Betrunkener Autofahrer am Zollrain

Polizeibeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) kontrollierten in den heutigen frühen Morgenstunden gegen 00:10 Uhr im Bereich Zollrain in Halle (Saale) einen PKW Subaru. Der 51-jährige Fahrer zeigte während der nachfolgenden Verkehrskontrolle gegenüber den Polizeibeamten sehr deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Nach der erfolgten Blutprobenentnahme wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und dessen Führerschein beschlagnahmt. Durch die Polizei wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.

