Blut spenden und Weihnachtsrevue gucken: Tickets für die Shows im Steintor-Varieté werden verlost

Der Blutspendedienst des Universitätsklinikums Halle (Saale) verlost unter allen Personen, die im Zeitraum vom 10.11. bis 28.11.2025 am Hauptstandort in der Ernst-Grube-Straße 40 Vollblut oder Thrombozyten spenden, wöchentlich 2×2 Tickets für die Weihnachtsrevue „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ im Steintor-Varieté in Halle. Zusätzlich gibt es wie immer für jede Blutspende eine Aufwandsentschädigung und einen leckeren Imbiss.

Eine Blutspende dauert etwa 30 bis 60 Minuten und kann bis zu drei Leben retten. Der Bedarf an lebensrettenden Blutkonserven ist konstant hoch. Deshalb ist der Blutspendedienst auf jede einzelne Spende angewiesen, die direkt den Patient:innen der Universitätsmedizin Halle zugutekommt. Spendenwillige sollten vor der Blutspende genügend essen und trinken und ein Ausweisdokument mitbringen.

Der Gewinn umfasst je 2 Eintrittskarten für die Weihnachtsrevue im Steintor-Varieté. Teilnahme-Schluss ist der jeweilige Freitag um 15:00 Uhr. Die Gewinner:innen werden nach der Ziehung telefonisch benachrichtigt und können die Eintrittskarten während der Öffnungszeiten im Blutspendedienst des Universitätsklinikums abholen.

Folgende Tickets werden wochenweise verlost:

KW 46: 1×2 Tickets für den 22.11.2025 (16 Uhr), 1×2 Tickets für den 29.11.2025 (16 Uhr)

KW 47: 2×2 Tickets für den 30.11.2025 (16 Uhr)

KW 48: 2×2 Tickets für den 06.12.2025 (16 Uhr)

Die Teilnahmebedingungen zur Aktion: https://www.umh.de/blutspende/aktionen/teilnahmebedingungen