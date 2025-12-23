Böller auf Personengruppe am Elisabeth-Krankenhaus geworfen

Am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, kam es in der Heinrich-Pera-Straße in Halle (Saale) zu einer gefährlichen Situation durch den Wurf eines pyrotechnischen Gegenstandes. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren in diesem Bereich, als aus einem Fenster eines Wohnhauses ein Böller in Richtung der Gruppe, bestehend aus vier Personen, geworfen wurde.

Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend soll der bislang unbekannte Tatverdächtige die Jugendlichen bedroht haben. Die Betroffenen entfernten sich daraufhin vom Tatort. Eingesetzte Polizeibeamte trafen die Geschädigten wenig später an.

Weitere Angaben zum Tatgeschehen konnten nicht erlangt werden. Die Wohnanschrift am Tatort wurde durch die Polizei aufgesucht. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ein.