CDU-Ortsverband Halle-Nord unterstützt den Verein zur Förderung krebskranker Kinder

Der CDU-Ortsverband Halle‑Nord hat dem Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e.V. „Kinderplanet“ eine Spende in Höhe von 500,00 Euro übergeben. Das Geld wurde im Rahmen einer internen Spendenaktion unter den Mitgliedern des Ortsverbandes gesammelt. Die Spende wurde am Dienstag von der kommissarischen Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes, Iris Bereuther, und den Mitgliedern Christoph Bernstiel (Fraktionsvorsitzender im Stadtrat) und Thomas Bereuther persönlich im Verein überreicht.

„Uns war wichtig, nicht nur über soziales Engagement zu reden, sondern ganz konkret etwas für Kinder und ihre Familien zu tun, die sich in einer extrem schweren Lebenssituation befinden. Das Schicksal der erkrankten Kinder berührt mich sehr“, sagt Iris Bereuther. „Die Arbeit des Vereins verdient unsere größte Hochachtung. Mit dieser Spende möchten wir ein kleines Stück dazu beitragen, dass die Kinder und ihre Angehörigen schöne gemeinsame Momente erleben können.“

Der CDU-Ortsverband Halle‑Nord plant, sein soziales Engagement auch künftig fortzusetzen.