Dankeschön zum Fest: Chefs besuchen Feuerwehr in der Hauptwache zu Weihnachten und überbringen Gänsebraten

von · 27. Dezember 2025

  1. Jan und tini sagt:
    27. Dezember 2025 um 19:52 Uhr

    Es ist wie immer es werden immer die gleichen genannt und gelobt Feuerwehr, Polizei,Ärzte, Krankenhaus Mitarbeiter.An die über 300000 Tausend Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe denkt keiner weder hier noch im Radio ohne diese würde so gut wie nichts mehr in unserem Land Funktionieren Flughäfen,Behörden Banken Geschäfte und viele andere Einrichtungen wären geschlossen Volksfeste könnten nicht stattfinden und vieles mehr.Was möchte ich sagen ich bedanke mich bei allen Sicherheitskräften die jeden Tag für Sicherheit einstehen und das für einen Bruchteil des Lohnes was die oben genannten bekommen,danke das es Sie gibt!

  2. Pfleger sagt:
    27. Dezember 2025 um 20:28 Uhr

    …und ohne uns würden Oma und Opa verhungern und verdrecken.

  3. zagcl4oe sagt:
    27. Dezember 2025 um 20:55 Uhr

    Wemm jeder an sich selbst denkt ist an jeden gedacht…was ist mit Taxifahrern, Zugführern, Piloten, Fluglosten, Tankstellenmitarbeiter und nicht vergessen, die Menschen in Umspannungswerken/Strombörsen – auch die arbeiten 24/7/365 und ohne die wäre es sehr dunkel und kalt…und es gibt noch drölfzigtausend andere Jobs die nicht 9-5 arbeiten.

