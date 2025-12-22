Dieser Fahrplan für Busse und Straßenbahnen gilt in den nächsten zweieinhalb Wochen

Weihnachten und Jahreswechsel stehen vor der Tür, es sind Ferien, viele haben Urlaub. Deshalb gilt auch bei Bussen und Straßenbahnen ein veränderter Fahrplan. In der Zeit vom 22. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 finden die im Fahrplan gekennzeichneten Fahrten im Schülerverkehr nicht statt.

Mittwoch, 24. Dezember 2025 (Heiligabend)

Heiligabend gilt der Fahrplan für Samstag. Alle in den Fahrplänen gekennzeichneten Rufbusfahrten verkehren bis 16 Uhr. Auf den Linien 23 und 28 werden von 17 Uhr bis ca. 20.30 Uhr einzelne Fahrten durch reguläre Busse angeboten. Das movemix_shuttle verkehrt bis 0.00 Uhr im Paulusviertel Plus und bis 4.00 Uhr in Halle-Ost.

Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Dezember 2025 (Weihnachtsfeiertage)

Am 25. und 26. Dezember 2025 gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan mit durchgehendem Nachtverkehr für Straßenbahnen und Busse.

Montag, 29. und Dienstag, 30. Dezember 2025 gilt der Ferienfahrplan.

Am Dienstag, 30. Dezember wird wie Freitag gefahren, mit durchgehendem Nachtverkehr.

Mittwoch, 31. Dezember 2025: Straßenbahn- und Busverkehr zu Silvester

Silvester gilt der Fahrplan für Samstag mit Nachtverkehr für Straßenbahnen und Busse. Der letzte Sammelanschluss für Straßenbahnen im alten Jahr wird 22.45 Uhr auf dem Marktplatz durchgeführt, der erste im neuen Jahr um 1.15 Uhr. In der Zwischenzeit ist Betriebsruhe.



Die Buslinien 21, 22, 27, 36 und 40 fahren nach der Betriebsruhe ab ca. 1.00 Uhr bis ca. 4.00 Uhr abgestimmt zu den Straßenbahnen. Die Buslinie 27 verkehrt in dieser Zeit zusätzlich zu den Straßenbahnen ab Büschdorf und Am Steintor. Die regulären Sammelanschlüsse mit den Straßenbahnlinien 1, 2, 7, 94 und 95 auf dem Marktplatz werden durch zusätzliche Abfahrten um 1.45 Uhr und 2.45 Uhr verstärkt.



Alle in den Fahrplänen gekennzeichneten Rufbusfahrten verkehren bis 16 Uhr. Auf den Linien 23 und 28 werden von 17 Uhr bis ca. 20.30 Uhr einzelne Fahrten durch reguläre Busse angeboten. Das movemix_shuttle kann bis 23.15 Uhr gebucht werden. Um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, kommt die Buslinie 27 nach 1 Uhr im halleschen Osten zum Einsatz.

Donnerstag, 1. Januar 2026 (Neujahr)

Am Neujahrstag gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Freitag, 2. bis Montag, 5. Dezember 2026 gelten Ferienfahrplan.

Am Montag, 5. Dezember wird wie Freitag gefahren, mit durchgehendem Nachtverkehr.

Dienstag, 6. Januar 2026 (Heilige Drei Könige)

Am Dienstag, 6. Januar 2026, gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Mittwoch, 7. Januar 2026 (Beginn Schule)

Es gelten die regulären Fahrpläne mit gekennzeichneten Schülerfahrten.