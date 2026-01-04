Du bist Halle

Discounter Penny öffnet im ehemaligen Kaufhof

von · 4. Januar 2026

14 Antworten

  1. Das kannst du dir nicht ausmalen. sagt:
    4. Januar 2026 um 18:36 Uhr

    Penny am Markt? Das hebt das Niveau ungemein an!

    • Hallenser sagt:
      4. Januar 2026 um 19:06 Uhr

      Wirst du hingehen, wenn du mal nach Halle kommst?

    • Einwohner sagt:
      4. Januar 2026 um 19:25 Uhr

      „Feinkost-Käfer“ aus München, hatte einfach keine Chance, da die kulinarisch geprägten Hallenser eben auf Döner-, Sushi-, Asia- und Veganerbuden abfahren. Penny ist doch wichtig, um eine Balance gegen EDEKA und REWE zu setzen – also jammert nicht, seid froh, dass da irgendwas als Geschäft einzieht.

    • Temu-Shopper3000 sagt:
      4. Januar 2026 um 20:11 Uhr

      Du warst bestimmt einer der Stammkunden als Galeria noch da war.
      Nein? Eher Online geshoppt? Oder in Leipzig? Dann spar dir deine Kommentare und freu dich dass es hier überhaupt noch was gibt, trotz Leuten wie dir. Oder lösch dich einfach. Danke.

  2. 10010110 sagt:
    4. Januar 2026 um 18:43 Uhr

    Na das ist ja mal eine Niveausteigerung – vom Feinkostladen zur Billigindustriefraßbude. 🙄 Das wird ja voll der Magnet für die Altstadt.

  3. Schade sagt:
    4. Januar 2026 um 18:52 Uhr

    Penny…..ich hoffte auf Norma😒….Schade…

  4. #Warenhausforfuture sagt:
    4. Januar 2026 um 19:01 Uhr

    Naja, immerhin kommt dort wieder etwas rein und schon mal das eine Gebäude steht nicht länger leer. Das wunderschöne, große Kaufhaus mit seiner Vielfalt kann es jedoch keinesfalls ersetzen.

  5. Timmey sagt:
    4. Januar 2026 um 19:28 Uhr

    Es fehlen noch ein großer Dönerladen mit 5 parallelen Drehspießen, ein Barbier mit eingebauten Sportwetten und eine Spielothek. Dann ist der Marktplatz in Halle wieder 1. Liga!

  6. Kaufen sagt:
    4. Januar 2026 um 19:48 Uhr

    Wie toll ist es doch nach Leipzig zu fahren und in einem Kaufhaus zu bummeln.

  7. Wolfgang Langer sagt:
    4. Januar 2026 um 19:49 Uhr

    Wenigstens wieder ein paar Arbeitsplätze. Und hoffentlich kein Billigmüll…

