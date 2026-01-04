Discounter Penny öffnet im ehemaligen Kaufhof

Derzeit wird der ehemalige Kaufhof-Markt in Halle (Saale) umgebaut. Intersport wird hier im März ein großes Sportkaufhaus öffnet. Zudem werden das Restaurant L’Osteria mit 280 Plätzen und das spanische Restaurant Celona öffnen.

Im alten Kaufhof gab es im Untergeschoss auch einen Supermarkt mit zum Teil hochwertigen Produkten. Und auch künftig wird es hier wieder eine Einkaufsmöglichkeit geben. Die Discounter-Kette Penny wird hier lauf MZ ein Lokal eröffnen. Rund 1.000 Quadratmeter wird der Laden belegen.