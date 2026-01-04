Discounter Penny öffnet im ehemaligen Kaufhof
Derzeit wird der ehemalige Kaufhof-Markt in Halle (Saale) umgebaut. Intersport wird hier im März ein großes Sportkaufhaus öffnet. Zudem werden das Restaurant L’Osteria mit 280 Plätzen und das spanische Restaurant Celona öffnen.
Im alten Kaufhof gab es im Untergeschoss auch einen Supermarkt mit zum Teil hochwertigen Produkten. Und auch künftig wird es hier wieder eine Einkaufsmöglichkeit geben. Die Discounter-Kette Penny wird hier lauf MZ ein Lokal eröffnen. Rund 1.000 Quadratmeter wird der Laden belegen.
Penny am Markt? Das hebt das Niveau ungemein an!
Wirst du hingehen, wenn du mal nach Halle kommst?
„Feinkost-Käfer“ aus München, hatte einfach keine Chance, da die kulinarisch geprägten Hallenser eben auf Döner-, Sushi-, Asia- und Veganerbuden abfahren. Penny ist doch wichtig, um eine Balance gegen EDEKA und REWE zu setzen – also jammert nicht, seid froh, dass da irgendwas als Geschäft einzieht.
Du warst bestimmt einer der Stammkunden als Galeria noch da war.
Nein? Eher Online geshoppt? Oder in Leipzig? Dann spar dir deine Kommentare und freu dich dass es hier überhaupt noch was gibt, trotz Leuten wie dir. Oder lösch dich einfach. Danke.
Na das ist ja mal eine Niveausteigerung – vom Feinkostladen zur Billigindustriefraßbude. 🙄 Das wird ja voll der Magnet für die Altstadt.
„Feinkostladen“
Typischer „Nulli“
Penny…..ich hoffte auf Norma😒….Schade…
Und ich hoffe auf mehr Vernunft
@Besser als nix….dann geh doch zu Netto
Naja, immerhin kommt dort wieder etwas rein und schon mal das eine Gebäude steht nicht länger leer. Das wunderschöne, große Kaufhaus mit seiner Vielfalt kann es jedoch keinesfalls ersetzen.
Es fehlen noch ein großer Dönerladen mit 5 parallelen Drehspießen, ein Barbier mit eingebauten Sportwetten und eine Spielothek. Dann ist der Marktplatz in Halle wieder 1. Liga!
Wie toll ist es doch nach Leipzig zu fahren und in einem Kaufhaus zu bummeln.
Wenigstens wieder ein paar Arbeitsplätze. Und hoffentlich kein Billigmüll…