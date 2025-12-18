Doppelter Weihnachtszauber: Überraschungsbesuch an der Grundschule Kastanienallee

Es gibt ihn wirklich – und in diesem Jahr kam er sogar im Doppelpack! Heute erlebten die über 370 Kinder der Grundschule Kastanienallee in Halle-Neustadt eine besondere Weihnachtsüberraschung: Zwei ehrenamtliche Weihnachtsmänner besuchten alle Klassen und sorgten für strahlende Gesichter.

Mit roten Mänteln und schweren Säcken zogen die beiden Freiwilligen durch das Schulgebäude. In jedem Klassenzimmer wurden sie mit großer Begeisterung empfangen. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich gut vorbereitet: Gemeinsam sagten sie Gedichte auf und sangen Weihnachtslieder, bevor die Bescherung begann.

Passend zur kalten Jahreszeit brachten die Weihnachtsmänner nicht nur süße Naschereien mit, sondern auch Lego-Sets zum gemeinsamen Basteln und Bauen. Die Freude über die Geschenke war riesig, doch im Vordergrund stand die herzliche Atmosphäre im Schulhaus.

Die Schulleitung, bestehend aus dem Schulleiter Herrn Schimpf und seiner Stellvertreterin Frau Kümmling, zeigte sich sichtlich erfreut über die gelungene Aktion. Ein besonderer Dank gilt den beiden Ehrenamtlichen Weihnachtsmännern. Ermöglicht wurde die gesamte Aktion durch eine zweckgebundene Spende an den Förderverein der Schule, die für die Finanzierung der Geschenke sorgte. Solche Momente stärken das Gemeinschaftsgefühl und bleiben den Kindern sicher noch lange in Erinnerung.