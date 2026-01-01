Drei Balkonbrände und zwei PKW-Brände in Halle (Saale)

Mittwoch kurz nach 18.00 Uhr brannte es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Halle (Saale), Liebenauer Straße. Dabei wurde unter anderem der Balkon sowie die Balkontür beschädigt.

Auf dem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Paulick-Straße landete am Mittwoch gegen 19.00 Uhr eine Silvesterrakete. Durch die Pyrotechnik gerieten auf dem Balkon gelagerte Gegenstände in Brand. Das Feuer griff auf die Wohnung über, welche in Folge der Brandes bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist. Die Rauchgase verteilten sich über das Treppenhaus im Haus. Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden in einem Krankenhaus ambulant wegen Verdachtes auf Rauchgasintoxikation behandelt. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr konnten mit Ausnahme der Mieter der brandbetroffenen Wohnung alle Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren.

Auf einem weiteren Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Paulick-Straße (kein Zusammenhang zu o.g. Brand) landete Neujahr gegen 00.45 Uhr ebenfalls Pyrotechnik. Eine hier gelagerte Matratze geriet in Brand. Das Feuer griff auf die Wohnung über, welche in Folge der Brandes bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist. Zur Brandausbruchszeit befand sich der Mieter nicht in der Wohnung. Personen wurden nicht verletzt.

In der Großen Brunnenstraße brannte Mittwoch gegen 19.15 Uhr im Bereich des Motorraumes eines abgestellten PKW. Der Brand wurde zeitnah bemerkt und gelöscht.

Mittwoch gegen 23.45 Uhr kam es möglicherweise durch Pyrotechnik zu einem Fahrzeugbrand im Rappenweg. Der Motorraum des PKW brannte aus.