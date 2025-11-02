Du bist Halle

Drei Jungen in Halle-Neustadt verwickeln Seniorin in Gespräch und rauben ihre Geldbörse

von · 2. November 2025

12 Antworten

  1. Roman Petzold sagt:
    2. November 2025 um 14:03 Uhr

    Es wird höchste Zeit, dass die Strafmündigkeit herabgesetzt wird. Auch das Strafmaß muss höher sein, und auch durchgesetzt werden.

    Antworten
  2. Ingo sagt:
    2. November 2025 um 15:07 Uhr

    Wenn immer nur ein Gespräch mit einem “ du du du!!!“ geführt wird interessiert es die Kinder Null. Auch daß heranziehen der Eltern damit diese auf ihre Kinder einwirken ist völliger Quatsch denn wer solche Kinder sein eigen nennt dem sind seine Kinder eh völlig schnuppe.

    Antworten
  3. DDR-Kind sagt:
    2. November 2025 um 16:46 Uhr

    Jepp Schweden hat’s vorgemacht.

    Wie immer.

    Antworten
  4. So ein Wahnsinn aber auch sagt:
    2. November 2025 um 16:50 Uhr

    Gehört das nicht zu diesem sogenannten Stadtbild? Ist das an diesem Ort nicht längst zur Normalität geworden? Frag für meine Oma.

    Antworten
  5. Hans-Karl sagt:
    2. November 2025 um 18:17 Uhr

    Da kann Compact Joghurt bekleben und dem Einzelhandel schaden wie sie wollen. Solche Erfahrungen in der Familie zählen für die Wahlentscheidung.

    Antworten
  6. Alte sagt:
    2. November 2025 um 19:17 Uhr

    Ich wurde auch beklaut,weiß auch von 5 (!) anderen Gaunereien in Ha-Neu und Halle. Besonders im Umkreis des Bruchsee scheinen da Experten zugange zu sein.

    Antworten
  7. Kinderlieb sagt:
    2. November 2025 um 19:47 Uhr

    Das gab es doch vor kurzem schon einmal. 3 „Jungen“ die eine Oma ausgeplündert haben. Diese Racker

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert