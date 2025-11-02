Drei Jungen in Halle-Neustadt verwickeln Seniorin in Gespräch und rauben ihre Geldbörse

Im Zentrum von Halle Neustadt haben am Samstagnachmittag drei Jungen einer Seniorin angeboten, ihr beim Hochtragen der Einkaufstasche behilflich zu sein und verwickelten sie in ein Gespräch. Die 84-Jährige lehnte ab und bemerkte anschließend in der Wohnung das Fehlen ihrer braunen Geldbörse, in der sich etwa 300 Euro befunden haben.

