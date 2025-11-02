Drei Jungen in Halle-Neustadt verwickeln Seniorin in Gespräch und rauben ihre Geldbörse
Im Zentrum von Halle Neustadt haben am Samstagnachmittag drei Jungen einer Seniorin angeboten, ihr beim Hochtragen der Einkaufstasche behilflich zu sein und verwickelten sie in ein Gespräch. Die 84-Jährige lehnte ab und bemerkte anschließend in der Wohnung das Fehlen ihrer braunen Geldbörse, in der sich etwa 300 Euro befunden haben.
Es wird höchste Zeit, dass die Strafmündigkeit herabgesetzt wird. Auch das Strafmaß muss höher sein, und auch durchgesetzt werden.
Eltern dafür verantwortlich machen
Wenn immer nur ein Gespräch mit einem “ du du du!!!“ geführt wird interessiert es die Kinder Null. Auch daß heranziehen der Eltern damit diese auf ihre Kinder einwirken ist völliger Quatsch denn wer solche Kinder sein eigen nennt dem sind seine Kinder eh völlig schnuppe.
Jepp Schweden hat’s vorgemacht.
Wie immer.
Gehört das nicht zu diesem sogenannten Stadtbild? Ist das an diesem Ort nicht längst zur Normalität geworden? Frag für meine Oma.
„Gehört das nicht zu diesem sogenannten Stadtbild?“
Dann müsstest du es schon mal geseh haben, als du in der Stadt warst…
Da kann Compact Joghurt bekleben und dem Einzelhandel schaden wie sie wollen. Solche Erfahrungen in der Familie zählen für die Wahlentscheidung.
Was ist denn bitte Compact Joghurt?
Du kannst nicht mal Campact von Compact unterscheiden. 🤦♀️
Ich wurde auch beklaut,weiß auch von 5 (!) anderen Gaunereien in Ha-Neu und Halle. Besonders im Umkreis des Bruchsee scheinen da Experten zugange zu sein.
„im Umkreis des Bruchsee“
Also nicht nur Halle und Ha-Neu, auch Großraum Nietleben. Krass.
Bitte weiter dokumentieren!!
Das gab es doch vor kurzem schon einmal. 3 „Jungen“ die eine Oma ausgeplündert haben. Diese Racker