EDEKA-Logistikzentrum in Landsberg spendet über 4.000 Euro für krebskranke Kinder

Die Belegschaft des EDEKA-Logistikzentrums in Landsberg zeigt erneut, was gemeinsames Engagement bewirken kann: Das Logistikzentrum spendet 4.222 Euro an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e. V. Der Betriebsleiter des Logistikstandortes, Martin Schlegel, und seine Assistenz Gerit Lewandowski übergaben nun den symbolischen Spendenscheck an Gabriele Arndt, Geschäftsführerin des Vereins.

Die Spendensumme ist das Ergebnis eines beeindruckenden gemeinschaftlichen Engagements der Mitarbeitenden. Sie setzt sich zusammen aus den Einnahmen des hauseigenen Honigverkaufs – hergestellt von den Bienen, die direkt am Logistikstandort leben und von der Familienimkerei „SAALEBIENE“ betreut werden -, dem Sammeln von Pfandflaschen im Lager, einer Tombola beim Sommerfest sowie zahlreichen kleineren Einzelspenden aus der Belegschaft. „Uns war wichtig, gemeinsam etwas zu bewegen. Jeder gespendete Euro zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft in unserem Team ist. Wir möchten damit Familien unterstützen, die eine unglaublich schwere Zeit durchstehen müssen. Wenn wir ihnen damit ein Stück Hoffnung schenken können, ist das für uns der größte Gewinn“, erklärt Betriebsleiter Martin Schlegel.

Der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e. V. unterstützt Familien und Angehörige krebskranker Kinder – von der Diagnosestellung über die gesamte Therapiezeit bis hin zur Nachsorge. Auch um verwaiste, trauernde Familien kümmert sich das Team und begleitet sie weiterhin. Mit der Spende möchte das EDEKA-Logistikzentrum in Landsberg einen Beitrag leisten, um diese wichtige Arbeit zu stärken und den betroffenen Kindern und ihren Angehörigen ein Stück Entlastung zu ermöglichen.

