Einbruch auf Baustellengelände in Teutschenthal: Diebe klauen Kabeltrommeln und richten Schaden von mehreren Zehntausend Euro an

In der Nacht zu Samstag, gegen 00.15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer im Bau befindlichen Anlage an der L177 in der Gemeinde Teutschenthal zu einem besonders schweren Diebstahl. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter durch Beschädigung des Bauzauns unbefugt Zutritt auf das Gelände.

In der Folge wurden Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus diesen entwendeten die Täter mehrere Kabeltrommeln. Der entstandene Schaden wird mehrere Zehntausend € geschätzt.

Im weiteren Verlauf beobachteten Zeugen, wie ein heller Kleintransporter mit überhöhter Geschwindigkeit das Gelände verließ und sich in Richtung der Bundesautobahn 38 entfernte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung des Fahrzeugs.

Am Tatort wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen geben können werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461 446 293 zu melden.