Einbruch bei Werkzeuganbieter in der Delitzscher Straße

Unbekannte Täter versuchten in den gestrigen Nachtstunden gegen 23:10 Uhr gewaltsam über ein Fenster in Räumlichkeiten eines Werkzeuganbieters im Bereich Delitzscher Straße in Halle (Saale) einzudringen. Durch den Einbruchsversuch wurde die Alarmanlage der Geschäftsräume ausgelöst woraufhin sich der/die unbekannten Täter vom Ort entfernten.

Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Spurensuche erfolgte am Tatort.