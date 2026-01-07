Einbruch in Geschäft in der Heideringpassage

Am heutigen Tag gegen 01:00 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier der Einbruch in ein Ladengeschäft im Bereich Heideringpassage in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drang/-en der/die unbekannten Täter gewaltsam in die Geschäftsräume ein, durchwühlten diese und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren. Der entstandene Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt durch den Eigentümer nicht beziffert werden.

Am Tatort wurden Spuren gesichert und durch das Polizeirevier Halle (Saale) die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde die hiesige Polizei durch einen Fährtensuchhund der Polizeiinspektion Halle (Saale) unterstützt.