EK-Chefarzt Sven Seeger spendet 3.000 Spielzeug an die Caritas

Dr. med. Sven Seeger, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale), hat dem Caritas Regionalverband Halle e.V. eine umfangreiche Spielzeugspende überreicht. Die liebevoll verpackten Spielsachen im Wert von rund 3.000 Euro stammen aus einer privaten Initiative des halleschen Mediziners, gemeinsam mit den Mitgliedern der Mitteldeutschen Gesellschaft für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und sind als Weihnachtsüberraschung für sozial benachteiligte Kinder vorgesehen.

Die Spielzeugspende geht bereits seit einigen Jahren auf das Engagement von Dr. Sven Seeger zurück. Ein Teil des Spendenaufkommens stammt aus einer Auktion, die der hallesche Chefarzt mit zuvor privat erworbenen Kunstwerken durchgeführt hat. Als Käuferinnen und Käufer hatten bereits zum vierten Mal die Mitglieder der Mitteldeutschen Gesellschaft für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mitgeboten, um den guten Zweck zu unterstützen. Vom halleschen Spielzeugfachgeschäft TOBS wurden die Geschenke kostenfrei in weihnachtlichem Geschenkpapier verpackt. Gleich mehrere Verantwortliche des Caritas Regionalverbandes Halle e.V. waren bei der Übergabe im Foyer am Standort St. Elisabeth vor Ort, um die beachtliche Menge an Paketen und Päckchen für den Transport entgegenzunehmen.

Ziel der weihnachtlichen Spielzeugfracht sind vorwiegend die Mattisburg und das Nestchen, zwei besondere Einrichtungen der Caritas für sozial benachteiligte und traumatisierte Kinder.

Foto: Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara / Elfie Hünert