Feiertage für Zukunftsplanung nutzen: Jetzt für eine Ausbildung oder ein duales Studium bewerben

Die besinnlichen Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel eignen sich ideal, um nach vorne zu schauen und sich mit der eigenen beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Wenn der Alltag für einen Moment Pause macht, entsteht Raum für neue Perspektiven – auch für die Frage, welcher berufliche Weg nach der Schulzeit der richtige sein könnte. Die Stadtwerke Halle laden deshalb alle Jugendlichen ein, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Unternehmensgruppe zu informieren. Wer frühzeitig ins neue Jahr starten möchte, kann sich zudem den nächsten Elternabend zur Berufsorientierung am 19. März 2026 vormerken – eine Gelegenheit, das Ausbildungsteam und Auszubildende der Stadtwerke Halle persönlich kennenzulernen und wertvolle Einblicke zu gewinnen. Weitere Informationen zur Veranstaltung stehen auf der Webseite der Stadtwerke Halle.

„Die Zeit zwischen den Jahren bietet einen Moment, um innezuhalten und sich klarzumachen, was für die berufliche Zukunft wichtig ist“, sagt Diana Beyer, Teamleiterin Ausbildung der Stadtwerke Halle GmbH. „Wir möchten allen Jugendlichen Mut machen, diesen Moment zu nutzen. Unsere Ausbildungen und dualen Studiengänge verbinden Praxisnähe mit moderner Technik, individueller Betreuung und echten Entwicklungsperspektiven. Wir freuen uns daher auf zahlreiche Bewerbungen und viele neue Gesichter, die gemeinsam mit uns die Zukunft der Stadt gestalten möchten.“

Für das kommende Ausbildungsjahr bieten die Stadtwerke Halle wieder ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen an:

Die aktuellen Ausbildungsberufe – Start im August 2026:

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)

Fachmann für Systemgastronomie (m/w/d)

Gebäudereiniger (m/w/d)

Umwelttechnologe für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)

Die aktuellen dualen Studiengänge – Start im Oktober 2026:

Bachelor Bauingenieurwesen, Schwerpunkt Umwelt-Geo-Verkehr

Bachelor Wasserwirtschaft

Bachelor Elektro- und Automatisierungstechnik

Bachelor Elektro- und Informationstechnik

Diplom Elektrische Energiesysteme

Bachelor Wirtschaftsinformatik

Bachelor Dienstleistungs-/Digitalisierungsmanagement, Schwerpunkt Energiewirtschaft

Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen

Alle Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen stehen auf der Karriereseite der Stadtwerke Halle. Die Bewerbung ist ausschließlich online möglich.

Vorgemerkt: Elternabend am 19. März 2026



Jugendliche ab der 10. Klasse und ihre Eltern erhalten an diesem Nachmittag authentische Einblicke in die Berufswelt der Stadtwerke Halle. Neben Kurzvorträgen, einer Führung durch die moderne Lernwerkstatt der Stadtwerke Halle in der Dieselstraße 141 und Gesprächen mit Ausbilderinnen und Ausbildern geben vor allem die aktuellen Auszubildenden aus erster Hand Einblicke in ihren Berufsalltag. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an schulkontakte@swh.de.

Was die Ausbildung und das Studium bei den Stadtwerken besonders macht



Eine Ausbildung oder ein duales Studium bei den Stadtwerken Halle bietet hervorragende Rahmenbedingungen: eine attraktive Vergütung nach Tarifvertrag, steigende Entgelte in jedem Ausbildungsjahr, Bonuszahlungen wie Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance. Hinzu kommen moderne Arbeitsmittel, individuelle Trainings und Workshops, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sowie Unterstützung durch Gesundheits- und Sozialberatung. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung begleitet die Nachwuchskräfte zusätzlich. Regelmäßige Azubi- und Firmenevents stärken das Miteinander und fördern den Teamgeist. Wer eine Ausbildung mit Sinn, Perspektive und persönlicher Begleitung sucht, ist bei den Stadtwerken Halle genau richtig.