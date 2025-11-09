Fernsehshow „Shopping Queen“ kommt im Februar zum zweiten Mal nach Halle (Saale)

Es ist wieder soweit: Das beliebte VOX-Format „Shopping Queen“ kommt im Februar 2026 erneut nach Halle (Saale)! Stardesigner Guido Maria Kretschmer und sein Team suchen wieder modebegeisterte Frauen zwischen 18 und 88 Jahren, die Lust haben, sich der stylischen Herausforderung zu stellen.

Vom 9. bis 13. Februar 2026 wird in Halle gedreht – das große Finale folgt am 24. Februar 2026 in Hamburg. Jede Kandidatin erhält 500 Euro Shoppingbudget und vier Stunden Zeit, um ein Outfit zu einem vorgegebenen Motto zusammenzustellen. Wer dabei am meisten Stil beweist und sowohl die Mitstreiterinnen als auch Guido überzeugt, kann sich über die „Shopping Queen“-Krone und eine Siegprämie von 1.000 Euro freuen.

Bewerben können sich alle Frauen aus Halle (Saale) und dem näheren Umland (maximal 20 Kilometer Entfernung). https://www.mavies.de/shopping-queen/

Bereits beim ersten Dreh in Halle sorgte die Sendung für Aufsehen: Geshoppt wurde damals unter anderem im „Modepark Röther“ im HEP, bei „Shoes & The Coty“ im Stadtcenter Rolltreppe und gestylt im Friseursalon „Schlittchen“. Auch das „Capitol“ diente als Drehort. Die Ausstrahlung dieser Folgen wurde aus programmplanerischen Gründen verschoben – ein neuer Sendetermin steht noch aus.

Seit über zehn Jahren begeistert „Shopping Queen“ täglich ein Millionenpublikum. Fünf Kandidatinnen, vier Stunden Zeit, 500 Euro und ein quietschpinker Bus – das Erfolgsrezept der VOX-Show ist simpel, aber beliebt. Am Ende jeder Woche bewertet Guido Maria Kretschmer persönlich und kürt die „Shopping Queen der Woche“.

Die Sendung läuft montags bis freitags von 15 bis 16 Uhr auf VOX, Wiederholungen gibt es am frühen Morgen sowie samstags ab 11.50 Uhr. Alle Folgen sind außerdem auf RTL+ abrufbar.