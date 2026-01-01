Feuerwehrmann in der Silberhöhe mit Pyrotechnik beschossen: er zog sich leichte Verletzungen zu

Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Rettungskräfte und Polizei, so auch am Silvesterabend in Halle (Saale). Hier wurden bei einem Einsatz in der Brühlstraße Kräfte der Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen. Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Ammendorf zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde nach Angaben der Stadtverwaltung nach der Untersuchung im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen.

