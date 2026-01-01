Du bist Halle

Feuerwehrmann in der Silberhöhe mit Pyrotechnik beschossen: er zog sich leichte Verletzungen zu

1. Januar 2026

  1. 10010110 sagt:
    1. Januar 2026 um 21:05 Uhr

    Jo. Und nun? Was machen wir nun mit dieser Information?

  2. Kein Verständniss sagt:
    1. Januar 2026 um 21:06 Uhr

    Sollen sich die Idioten doch gegenseitig Abschiessen und ihr Leben lang drann denken und leiden müssen. So etwas ist aufs härteste zu verurteilen, nicht nur gegenüber Mensche welche uns Helfen sondern jedem,der mutwillig fremden Personen Schaden zufügen will.

