Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
Am Montag, 29. Dezember 2025, beginnt es Feuerwerksverkauf. Fans von Knallern und Raketen werden dabei wieder Discountmärkte stürmen. Doch es gibt in Halle (Saale) auch zahlreiche spezialisierte Feuerwerksverkäufe, in denen Experten auch Tipps geben.
Zum dritten Mal öffnet das Feuerwerk-Outlet am Gastronom in Halle-Neustadt seine Türen. Der offizielle Verkaufsstart dort ist in der Nacht zum Montag pünktlich um Mitternacht. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Silvester-Feuerwerkskörper legal an Endkunden verkauft werden. Böller und Raketen aus dem Fachhandel erfreuen sich dabei immer größerer Beliebtheit. „Viele Kunden legen zunehmend Wert auf Qualität und Sicherheit“, erklären die Macher vom Feuerwerk-Outlet gegenüber dubisthalle.de. Im Feuerwerk-Outlet erhalten Interessierte eine fachkundige Beratung sowie Qualitätsprodukte, die in Discountern so nicht erhältlich sind.
Die Firma Pyroevent führt ihren traditionellen Feuerwerksverkauf auf dem Hundesportplatz in der Dessauer Straße in der Frohen Zukunft durch. Am Montag- und Dienstagabend jeweils ab 18 Uhr werden aktuelle Feuerwerke der Saison auch vorgeführt. Und als Highlight gibt es im Anschluss ein Musikfeuerwerk.
In der Dölauer Heide wird schon jetzt jeden Abend polengeböllert, ohne Rücksicht auf Wildtiere und Anwohner Ordnungsamt, Förster und Polizei machen nichts, ist ja kalt und nicht direkt an der Straße. Böller sollten verboten werden, Höhenfeuerwerk kann nan ja übergangsweise erlauben. Das Zeug kaufen unterstützt eh nur China.
Es gibt Ohropax für empfindliche Radartüten. Das ist wie auf dem Weihnachtsmarkt. Wegen einer Handvoll Mimosen muß die Musik eingestellt werden!
69% sind als für dich eine Hand voll. Was hast du denn für große Hände ?
@Frager , deine „69 %“ kommen von welchem „ Umfrageunternehmen ?? Versuch doch ein Bürgerbegehren . Das ist immer noch realistischer als irgendwelche „Umfrageinstitute“ .
„Rücksicht auf Tiere“ überlesen, kleiner Egomane?
@@Verbieter…, melde es doch der Polizei wenn geböllert wird. Ein Verbot würde den illegalen Handel nur steigern und gefährlicher machen. Versuch doch Kriege , Raketenstarts, Vulkanausbrüche zu verbieten. Kontrollierter Verkauf von zertifizierten Herstellern ist in Ordnung. Man muss sich nur an Regeln halten und der Planet stirbt nicht an dieser einen Nacht im Jahr.
Der Planet stirbt vielleicht nicht, aber unzählige Tiere sterben völlig sinnlos. Und für etliche weitere Tiere ist es ein schlimmes Trauma.
Ein Verbot von Böllern wäre zwar schön, ist aber komplett unrealistisch.
Kein WECO kein kauf.
Rum jammern kein Geld zu haben aber für so einen Mist dann schon.
Ich spar meins zusammen für Urlaub oder was anderes. Schönes Bier trinken 🍺😊👍
Wann endlich reagiert die Politik und verbietet diesen Dreck. Seit Jahren fordert die Gewerkschaft der Polizei in Böllerverbot um Ordnungskräfte und Sanitäter zu beschützen 😡
Man könnte auch einfach auch ganz im Stile von „The Purge“ am 31.12. ab 18 Uhr bis zum 01.01. um 06 Uhr jeglichen Dienst von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei einstellen, jeder der auf die Straße geht ist für sich selbst verantwortlich, egal was passiert. Das ganze wird via Katwarn um 17:30 angekündigt! Danach sind die Leitungen 112 und 110 für 12h tot!
Ich habe noch nie geböllert, es aber zu Silvester Jahrzehntelang akzeptiert.
Inzwischen ist esschon lange kein „Silvesterfeuerwerk“, sondern spätestens ab dem Verkaufsstart und bis weit über Neujahr hinaus muss man ständig damit damit rechnen, mit Böllern usw. beworfen zu werden. Viele Menschen trauen die Woche rund um den Jahreswechsel nur noch Vormittags aus dem Haus. Von den Tieren ganz zu schweigen, die tagelang keine Ruhe mehr finden.
Ein Verbot von privaten Feuerwerk ist überfällig, aber auch der Staat verdient durch hohe Steuern am Verkauf kräftig mit und so wird es sich auch weiterhin nicht ändern. Das mindeste wären flächendeckende Kontrollen und sehr hohe Geldstrafen für die Knallerei vor und nach dem Jahreswechsel.
@Verbot, was können andere dafür, das es Idioten gibt, um den Jahreswechsel „Krieg „ zu spielen! Rettungskräfte und Polizei mit Böllern zu attackieren! Ein Großteil der Bevölkerung hält sich an Regeln und Gesetze! Leider gibt es einige, die ihren Hass auf dieses Land dafür ausnutzen diese Grenzen straflos zu überschreiten! Schon schlimm genug, das bei Demos und Fußballspielen Bengalos und Böller gezündet werden! Konsequenzen? Gegen Null ! ! !
Ich verstehe nicht warum man das nicht wie früher nur am 30.12 und 31.12. verkauft. Jeder weiß was dann ab Montag überall los ist. Auch sollte der Kauf von Feuerwerk in Polen verboten werden damit es erst garnicht zu Kriegsähnlichen zuständen in manchen Bereichen/Städten kommen kann. Es müsste auch mehr Kontrollfahrten des Ordungsamtes und der Polizei geben.
Wann soll dieses „früher“ gewesen sein?
Sorry sollte aus Polen heißen.
Gravenhorst Feuerwerk, MBS, KAGO Feuerwerk und PyroRob… Halle hat so viel mehr zu bieten, nicht nur Outlet😉
Da könnt ihr euch gern festkleben und demonstrieren. Traut euch
Ist der Verkauf und die Vorführung in der Dessauer Straße beim PSV Halle Hundesportplatz?