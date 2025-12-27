Du bist Halle

Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft

von · 27. Dezember 2025

20 Antworten

  1. Verbietet endlich Böller sagt:
    27. Dezember 2025 um 16:16 Uhr

    In der Dölauer Heide wird schon jetzt jeden Abend polengeböllert, ohne Rücksicht auf Wildtiere und Anwohner Ordnungsamt, Förster und Polizei machen nichts, ist ja kalt und nicht direkt an der Straße. Böller sollten verboten werden, Höhenfeuerwerk kann nan ja übergangsweise erlauben. Das Zeug kaufen unterstützt eh nur China.

    • Bürger 2 sagt:
      27. Dezember 2025 um 16:58 Uhr

      Es gibt Ohropax für empfindliche Radartüten. Das ist wie auf dem Weihnachtsmarkt. Wegen einer Handvoll Mimosen muß die Musik eingestellt werden!

    • Wario sagt:
      27. Dezember 2025 um 18:37 Uhr

      @@Verbieter…, melde es doch der Polizei wenn geböllert wird. Ein Verbot würde den illegalen Handel nur steigern und gefährlicher machen. Versuch doch Kriege , Raketenstarts, Vulkanausbrüche zu verbieten. Kontrollierter Verkauf von zertifizierten Herstellern ist in Ordnung. Man muss sich nur an Regeln halten und der Planet stirbt nicht an dieser einen Nacht im Jahr.

    • RV sagt:
      27. Dezember 2025 um 19:58 Uhr

      Ein Verbot von Böllern wäre zwar schön, ist aber komplett unrealistisch.

  2. einhaneuer sagt:
    27. Dezember 2025 um 16:29 Uhr

    Kein WECO kein kauf.

  3. Detlef sagt:
    27. Dezember 2025 um 16:55 Uhr

    Rum jammern kein Geld zu haben aber für so einen Mist dann schon.
    Ich spar meins zusammen für Urlaub oder was anderes. Schönes Bier trinken 🍺😊👍

  4. Alt-Hallenser sagt:
    27. Dezember 2025 um 17:28 Uhr

    Wann endlich reagiert die Politik und verbietet diesen Dreck. Seit Jahren fordert die Gewerkschaft der Polizei in Böllerverbot um Ordnungskräfte und Sanitäter zu beschützen 😡

    • zagcl4oe sagt:
      27. Dezember 2025 um 20:29 Uhr

      Man könnte auch einfach auch ganz im Stile von „The Purge“ am 31.12. ab 18 Uhr bis zum 01.01. um 06 Uhr jeglichen Dienst von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei einstellen, jeder der auf die Straße geht ist für sich selbst verantwortlich, egal was passiert. Das ganze wird via Katwarn um 17:30 angekündigt! Danach sind die Leitungen 112 und 110 für 12h tot!

  5. Verbot sagt:
    27. Dezember 2025 um 18:27 Uhr

    Ich habe noch nie geböllert, es aber zu Silvester Jahrzehntelang akzeptiert.

    Inzwischen ist esschon lange kein „Silvesterfeuerwerk“, sondern spätestens ab dem Verkaufsstart und bis weit über Neujahr hinaus muss man ständig damit damit rechnen, mit Böllern usw. beworfen zu werden. Viele Menschen trauen die Woche rund um den Jahreswechsel nur noch Vormittags aus dem Haus. Von den Tieren ganz zu schweigen, die tagelang keine Ruhe mehr finden.

    Ein Verbot von privaten Feuerwerk ist überfällig, aber auch der Staat verdient durch hohe Steuern am Verkauf kräftig mit und so wird es sich auch weiterhin nicht ändern. Das mindeste wären flächendeckende Kontrollen und sehr hohe Geldstrafen für die Knallerei vor und nach dem Jahreswechsel.

    • Wario sagt:
      27. Dezember 2025 um 20:24 Uhr

      @Verbot, was können andere dafür, das es Idioten gibt, um den Jahreswechsel „Krieg „ zu spielen! Rettungskräfte und Polizei mit Böllern zu attackieren! Ein Großteil der Bevölkerung hält sich an Regeln und Gesetze! Leider gibt es einige, die ihren Hass auf dieses Land dafür ausnutzen diese Grenzen straflos zu überschreiten! Schon schlimm genug, das bei Demos und Fußballspielen Bengalos und Böller gezündet werden! Konsequenzen? Gegen Null ! ! !

  6. Elli sagt:
    27. Dezember 2025 um 19:25 Uhr

    Ich verstehe nicht warum man das nicht wie früher nur am 30.12 und 31.12. verkauft. Jeder weiß was dann ab Montag überall los ist. Auch sollte der Kauf von Feuerwerk in Polen verboten werden damit es erst garnicht zu Kriegsähnlichen zuständen in manchen Bereichen/Städten kommen kann. Es müsste auch mehr Kontrollfahrten des Ordungsamtes und der Polizei geben.

  7. FeuerwerknurzuSilvester sagt:
    27. Dezember 2025 um 19:37 Uhr

    Gravenhorst Feuerwerk, MBS, KAGO Feuerwerk und PyroRob… Halle hat so viel mehr zu bieten, nicht nur Outlet😉

  8. Maya sagt:
    27. Dezember 2025 um 20:17 Uhr

    Da könnt ihr euch gern festkleben und demonstrieren. Traut euch

  9. Basti sagt:
    27. Dezember 2025 um 20:54 Uhr

    Ist der Verkauf und die Vorführung in der Dessauer Straße beim PSV Halle Hundesportplatz?

