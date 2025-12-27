Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft

Am Montag, 29. Dezember 2025, beginnt es Feuerwerksverkauf. Fans von Knallern und Raketen werden dabei wieder Discountmärkte stürmen. Doch es gibt in Halle (Saale) auch zahlreiche spezialisierte Feuerwerksverkäufe, in denen Experten auch Tipps geben.

Zum dritten Mal öffnet das Feuerwerk-Outlet am Gastronom in Halle-Neustadt seine Türen. Der offizielle Verkaufsstart dort ist in der Nacht zum Montag pünktlich um Mitternacht. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Silvester-Feuerwerkskörper legal an Endkunden verkauft werden. Böller und Raketen aus dem Fachhandel erfreuen sich dabei immer größerer Beliebtheit. „Viele Kunden legen zunehmend Wert auf Qualität und Sicherheit“, erklären die Macher vom Feuerwerk-Outlet gegenüber dubisthalle.de. Im Feuerwerk-Outlet erhalten Interessierte eine fachkundige Beratung sowie Qualitätsprodukte, die in Discountern so nicht erhältlich sind.

Die Firma Pyroevent führt ihren traditionellen Feuerwerksverkauf auf dem Hundesportplatz in der Dessauer Straße in der Frohen Zukunft durch. Am Montag- und Dienstagabend jeweils ab 18 Uhr werden aktuelle Feuerwerke der Saison auch vorgeführt. Und als Highlight gibt es im Anschluss ein Musikfeuerwerk.