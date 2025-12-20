Frau in der Feuerbachstraße mit Messer bedroht, Rucksack geraubt

Freitag gegen 21:15 Uhr wurde einer Frau in der Feuerbachstraße durch einen unbekannten Täter der Rucksack gewaltsam entwendet. Dieser versuchte zunächst, ihn an sich zu reißen, und als die Geschädigte nicht losließ, zog dieser ein Messer und bedrohte damit die Frau. Sie ließ vom Rucksack ab und der Unbekannte flüchtete mit zwei weiteren Begleitern in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, Deutsch, schlank, trug eine schwarze Mütze der Marke North Face und war komplett schwarz gekleidet.

Artikel Teilen: