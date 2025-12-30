Fußball für den guten Zweck zum Jahresausklang: Kanena und Wörmlitz unterstützen das Hospiz

Zum Ende des Jahres steht in Halle-Kanena noch einmal der Fußball im Zeichen der Solidarität. Am 31. Dezember 2025 laden der Kanenaer SV und die TSG Wörmlitz zu einem Benefizspiel ein, dessen Erlös einem guten Zweck zugutekommt.

Der Anstoß erfolgt um 10.30 Uhr im Stadion in Halle-Kanena. Beide Mannschaften wollen dabei nicht nur sportlich überzeugen, sondern vor allem ein Zeichen der Unterstützung setzen. Der Eintritt beträgt 5 Euro – die Hälfte der Einnahmen wird direkt an das Heinrich-Pera-Hospiz gespendet.

Zusätzlich dürfen sich die Besucher in der Halbzeitpause auf ein besonderes Highlight freuen: Trikots des Kanenaer SV, der TSG Wörmlitz sowie des Halleschen FC (HFC) werden versteigert. Der Erlös aus der Auktion kommt ebenfalls dem guten Zweck zugute.